L'Aigle. Des aides pour rénover près 300 de logements

Dans les toutes prochaines années, le secteur de L'Aigle, proche de l'Île de France, devrait gagner de la population… qu'il va falloir loger. Or, le centre-ville est composé d'habitats construits dans les années 50, souvent désuets. C'est pourquoi des élus de tout le territoire de la communauté de communes des pays de L'Aigle ont décidé de lancer une opération d'aides financières aux travaux de rénovation sur près de 300 logements.

Il s'agit d'éradiquer les logements indignes et de rendre habitables les logements vides. De l'économie d'énergie aux mises aux normes, à l'aide à l'autonomie, en passant par les ravalements de façades, la palette est aussi large que celle des aides, qui iront de 25 à 70 % du coût du chantier.

Plus de 4 millions d'euros d'aide sont disponibles et pour s'y retrouver, des permanences gratuites sont organisées, sur rendez-vous dès le mercredi 9 juin, à la communauté de communes, à la mairie de Moulins-la-Marche et à celle de la Ferté-en-Ouche. Elles sont animées par le Soliha. "On n'a rien à vendre, on est juste là pour du conseil, pour informer de façon neutre", explique son directeur Hervé Girard. Ses collaborateurs peuvent aussi se déplacer au domicile des demandeurs.