Alençon. La communauté urbaine entre en guerre contre les dépôts sauvages

C'est un rappel à l'ordre que fait la communauté urbaine d'Alençon lundi 7 juin. La collectivité et nombre d'habitants déplorent de nombreux dépôts sauvages d'ordures. Outre l'image déplorable et la pollution de l'environnement, ces incivilités impactent financièrement la collectivité qui doit intervenir pour nettoyer et remettre en état les espaces souillés. La CUA condamne ces incivilités qui dégradent l'espace public commun et compte sur le bon sens de chacun pour retrouver un territoire propre.