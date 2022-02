Un peu d'histoire. L'Euro, une cour des miracles

Depuis la première édition de l'Euro en 1960, la compétition continentale a réservé de nombreuses surprises. Les "petites" nations du football y ont souvent été à la fête. Prenons l'exemple du Danemark, champion d'Europe surprise en 1992. Pourtant pas qualifiés pour la compétition, les Danois profitent de l'exclusion de la Yougoslavie, pays alors en pleine guerre, pour se frayer un chemin jusqu'au sacre européen. L'équipe de Peter Schmeichel et Brian Laudrup ne fait pas dans la dentelle : elle élimine la France de Jean-Pierre Papin, les Pays-Bas champions d'Europe en titre et l'Allemagne championne du monde en 1990. Le comble, c'est que les Danois réussissent l'exploit sans le meilleur joueur de leur histoire, le génial milieu offensif Michael Laudrup, exclu de l'équipe par son sélectionneur.

Douze ans plus tard, une autre petite nation va gagner l'Euro au nez et à la barbe des grandes nations. Avant le début de la compétition, personne n'aurait misé un centime sur la Grèce. Et pourtant, le petit pays élimine en quarts de finale la France de Zidane et Henry, et va même battre en finale le Portugal, le pays hôte de la compétition ! Le seul buteur de la finale, l'attaquant Ángelos Charistéas, est depuis considéré comme un demi-dieu de l'Olympe dans son pays.

Wiltord apprend aux Italiens

à reboucher le champagne

Mais l'Euro, c'est aussi des renversements de situation dont on se souvient toute une vie, comme la légendaire finale de l'Euro 2000 à Rotterdam. Les Bleus, champions du monde en titre, sont menés 1-0 par l'Italie. Le chrono s'égraine, et l'Italie semble se rapprocher de la coupe. Le banc italien est d'ailleurs prêt à se jeter sur le terrain, et l'hymne italien retentit dans les tribunes… Il reste une quarantaine de secondes à jouer. Fabien Barthez dégage un long coup franc vers la surface italienne, que Wiltord arrive à récupérer sur le côté gauche. Le jeune joueur d'Arsenal déborde et crucifie un Toldo jusqu'alors imprenable. Les Français égalisent !

La prolongation débute alors avec la règle du but en or : le premier qui marque gagne. La tension est alors à son comble mais à la 103e minute, Robert Pires déborde Cannavaro et centre pour David Trézéguet, qui loge une splendide demi-volée dans la lucarne de Toldo. La France est championne d'Europe !