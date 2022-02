Alençon. La grande roue fait son grand retour, jusqu'au 4 juillet

La grande roue était attendue à Alençon pour les fêtes de Noël 2020, mais la pandémie de Covid-19 en avait décidé autrement. Voilà sept mois, qu'à cause de la Covid, ce manège de Brenda et Jean Clouet-d'Orval n'avait pas pu être déchargé des semi-remorques qui le transportent.

À l'heure de le remonter sur la place devant l'hôtel de ville d'Alençon, "c'est comme la toute première fois où on l'avait assemblé", explique Brenda Clouet-d'Orval, des trémolos dans la voix. Vingt heures de travail ont été nécessaires à une demi-douzaine de techniciens pour ériger le mastodonte de 70 tonnes, haut de 32 mètres et illuminé par 32 000 LED. Alors que le manège ne devait rouvrir que mercredi 9 juin, il a pu embarquer des passagers dès samedi 5, à l'occasion du "Rendez-vous aux jardins" qui était organisé à quelques mètres de là, à la plus grande joie de Brenda Clouet-d'Orval. La grande roue accueille le public à Alençon jusqu'au 4 juillet, tous les jours, de 11 heures à 20 heures. Les vendredis et samedis jusqu'à 23 heures. Avec Tendance Ouest.