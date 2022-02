Manche. Départementales : 96 binômes de candidats pour 27 cantons

Il y a d'abord tous les sortants qui veulent repartir pour un tour de piste. Parmi eux, l'ancien président Philippe Bas à Villedieu, ou encore les vice-présidents Jean Morin, Catherine Brunaud Rhyn, Anne Harel ou Jacques Coquelin, respectivement à Lessay, Avranches, Coutances et Valognes. Dans ce contingent, les deux sortants à Granville Jean Marc Julienne et Sylvie Gâté sont candidats l'un contre l'autre, toujours à Granville. Il y a ensuite les sortants qui ne repartent pas, comme le président Marc Lefèvre, l'ancien maire de Saint-Lô François Brière, le maire de Coutances Jean-Dominique Bourdin ou encore dans l'opposition, les deux Cherbourgeois Anna Pic et Sébastien Fagnen. Enfin, il y a ceux qui voudraient bien entrer dans l'hémicycle. On note évidemment la présence du député Philippe Gosselin sur Saint-Lô 1 et du très actif patron de discothèque Mathieu Lebrun sur Saint-Lô 2, celle de l'ancien président de la FDSEA, Sébastien Amand, à Isigny-le-Buat, ou encore celle de l'épouse de David Margueritte, Camille, à Cherbourg-en-Cotentin 1.

Premier tour le 20 juin.