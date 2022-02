Bayeux. Une course d'orientation numérique pour (re)découvrir la ville

"Un parcours immersif qui nous plonge dans une autre dimension", explique Gwenola Landais, professeure d'histoire-géographie au collège Letot de Bayeux. 80 élèves ont planché de septembre à mars sur le contenu textuel et audio des 50 balises de la course d'orientation proposée par la Ville. Cinq itinéraires sont disponibles. Si deux d'entre eux sont dédiés aux sportifs, trois proposent une visite touristique de Bayeux. Un parcours médiéval, un autre sur le D-Day et enfin le parcours "insolite", qui retrace les lieux à ne pas manquer dans la ville. Chaque balise dispose d'un QR code ou d'un poinçonneur. Muni d'un smartphone, il faut scanner la borne afin d'être redirigé vers l'application du club normand de course d'orientation, Vik'azim. Vous découvrirez les textes et les voix des collégiens. Si vous n'avez pas de smartphone, pas d'inquiétude : il est possible de retirer une carte traditionnelle à l'office de tourisme de Bayeux.

Cette nouvelle manière de découvrir le patrimoine est ouverte à tous et entièrement gratuite.