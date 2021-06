Cyclisme. Critérium du Dauphiné : Guillaume Martin termine 20ème

La huitième et dernière étape du critérium du Dauphiné s'est disputé ce dimanche 6 juin, sur une distance de 147 kilomètres.

Le parcours reliait Léchère-les-Bains (Savoie) et Les Gets (Haute-Savoie). Guillaume Martin, coureur de l'équipe Cofidis, a terminé 10ème de l'étape. C'est Mark Padun (Bahrain Victorious) qui a terminé en tête de cette ultime course du critérium du Dauphiné. Au classement général, Guillaume Martin termine à la 20ème place.