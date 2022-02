Bonne table à Rouen. Baciami, nouvelle adresse sur les quais de Seine

Le Ströke a laissé place à un nouveau restaurant à Rouen, sur les quais de Seine de la rive droite. Baciami a ouvert le mardi 1er juin avec un concept inspiré des trattorias, des véritables restaurants traditionnels italiens. "Il manquait une véritable offre de cuisine italienne sur les quais avec des plats typiques", affirme François Carpentier, le gérant des lieux. La décoration a été revue avec des couleurs pastel et des tons qui rappellent l'Italie. Les clients peuvent, au choix, s'installer dans des fauteuils, sur des mange-debout ou dans la partie restaurant, sans oublier la vaste terrasse qui donne sur la Seine. "C'est un lieu que l'on veut familial et convivial, pour venir y prendre l'apéritif ou bien déjeuner. Le principal étant de passer un bon moment de partage", poursuit François Carpentier.

La qualité des produits

C'est une chef italienne qui est venue spécialement de Rome pour former les équipes de cuisine de ce nouvel établissement. Avec elle, Letizia a apporté toutes les recettes pour des pâtes, risottos ou encore gnocchis d'exception. "Nous avons repris le fonctionnement habituel d'un restaurant italien avec l'aperitivo, autour d'une boisson et d'antipasti, détaille François Carpentier. Ensuite, la carte se décompose entre les primi, c'est-à-dire en quelque sorte les entrées à base de pâtes ou de riz, puis les secondi, avec des plats de viande ou de poisson, puis les dolce, les desserts." L'établissement mise sur la qualité des produits, venus d'Italie, pour "des plats simples mais avec une qualité et un goût au rendez-vous" comme ces linguini alla carbonara.

L'addition est raisonnable avec, par exemple, une formule à 20 euros pour un plat et un dessert. D'ici le mois d'octobre, le restaurant développera également sa carte avec un plat du jour et l'équivalent d'un brunch.

Pratique. Hangar E, quai de Boisguilbert à Rouen. Ouvert tous les jours dès midi. Tél. 02 32 10 10 01.