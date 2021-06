[Photos] Le Havre. Des adeptes de la bike life rassemblés autour d'une star de la discipline

Ils étaient partout ! Des vélos multicolores ont sillonné Le Havre, de la plage au quai de Southampton sans oublier le Stade Océane et la ville haute, samedi 5 juin, avec une interprétation très personnelle du code de la route. Plus de 200 adolescents adeptes de la bike life, une pratique qui consiste à réaliser des acrobaties à vélo. Parmi eux, Mathias, alias Patrox Bikelife, une star française de la discipline qui totalise plus de 230 000 abonnés sur le réseau social TikTok. Il a récemment été mis en lumière dans l'émission Enquête Exclusive, sur M6.

Concours de tricks improvisé

Tout en rouge, Mathias, en plus de découvrir la ville et de faire quelques démos impressionnantes, s'est plié aux selfies et conseils à ses fans. Des bikers visiteurs et des Havrais déchaînés se sont affrontés dans un concours de tricks (figures) improvisé, sous la Catène de conteneurs : "bavette de main" (main par terre), de tête (par terre) pour le plus fou et diverses acrobaties selon le niveau et le style. La rumeur parlait de remettre cela à la fin août.

Partis de l'hôtel de ville, les jeunes cyclistes ont pris la direction du stade Océane en début d'après-midi, avec leur interprétation très personnelle du code de la route…