Normandie. Marcher 950 kilomètres pour sensibiliser à l'écologie 

"Il y a trois ans, j'étais plutôt amateur de pizza et bières devant Netflix", s'amuse Nicolas Wambergue. C'est il y a trois ans, en montant sur la balance que cet étudiant caennais en histoire de 26 ans se lance son premier défi sportif. "Ça devenait critique pour moi mentalement. J'ai décidé de faire un trail de 27 kilomètres dans les Alpes en famille", se souvient-il. Un premier défi qui lui donne envie de poursuivre. "En rentrant je me suis inscrit au sport. J'ai fait mes premières randonnées en solitaire en Ecosse", raconte le jeune sportif. Pour lui, l'important est d'allier le sport avec des causes plus nobles. "J'ai décidé de rentrer chez mes parents qui vivent en Bretagne en partant de Courseulles", explique-t-il. C'est ce mardi 1er juin que Nicolas Wambergue s'est lancé dans son nouveau défi : marcher 950 kilomètres pour la planète. "Au cours de mon périple, je souhaite échanger avec des sportifs autour de l'impact environnemental et de fédérer autour de l'environnement", ajoute-t-il. Il partage ses aventures sportives sur son compte Instagram, le monde du petit Nicolas.

Parti le 1er juin dernier, Nicolas Wambergue, étudiant caennais de 26 ans, devrait arriver à Pornic en Bretagne aux alentours du 2 juillet prochain. -