Calvados. Le siège du Parti Communiste victime de vandalisme 

"Je suis inquiet mais déterminé à ne pas leur céder une once de terrain pour leur expression politique violente", réagit Mahama Compaoré, secrétaire départemental du parti communiste dans le Calvados. Le vendredi 4 juin, au matin, les dégradations du Groupe union défense (GUD) ont été découvertes sur la façade du siège départemental du parti politique installé à Caen. "Ils ont signé de leur nom et ont apposé le symbole de leur idéologie qui rejoint directement l'idéologie nazie", se désole le secrétaire départemental. Dans un communiqué posté sur les réseaux sociaux, les Jeunes Communistes du Calvados écrivent : "À l'image de la plaque fièrement apposée sur la façade de la maison des communistes, nous ne cesserons jamais de nous battre contre cette bête immonde encore présente au XXIe siècle". Le secrétaire départemental du Parti indique qu'une main courante sera déposée contre ces dégradations. "Nous demandons au pouvoir public de prendre toutes les mesures pour rechercher et traduire en justice les personnes responsables de ces actes de vandalisme", conclut-il.