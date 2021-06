Pointe de Caux. Elections départementales : les forces en présence

Les dimanches 20 et 27 juin, les élections régionales se dérouleront en même temps que les départementales. Il s'agit de renouveler le Conseil départemental, actuellement présidé en Seine-Maritime par Bertrand Bellanger (LREM). Il y a 35 cantons dans notre département. Petit tout d'horizon sur le secteur de la pointe de Caux.

Sur la seule ville du Havre, il existe six cantons. Il n'y a pas de surprise du côté des candidats de la majorité municipal : Agnès Firmin-le-Bodo (la députée), Christian Duval et Louisa Coupey (tous deux adjoints au maire) se présentent. À gauche, Jérôme Dubost, devenu maire de Montivilliers, défendra son siège, cette fois aux côtés de Christine Morel, la maire communiste d'Harfleur. Frédéric Groussard, le candidat du Rassemblement National lors des dernières municipales, se présente dans le canton 1.

Dans le canton de Bolbec, on retrouve logiquement Dominique Métot (l'ancien maire de la ville). Il remet son fauteuil en jeu. Comme souvent, la gauche avance divisée, avec Christine Dechamps pour l'union de la gauche et des écologistes d'un côté et le communiste David Duhamel de l'autre. Ce dernier n'est pas soutenu par l'antenne locale de la France Insoumise (contrairement au reste du département).

Autre discorde à signaler, dans le canton de Saint-Romain-de-Colbosc. Il y a un problème de majorité. Le conseiller sortant, Denis Merville (de la majorité départementale) a adoubé Nadège Courché, maire de La Remuée, alors que Bertrand Bellanger, le président du Département, soutient le candidat David Guérin (conseiller municipal de La Cerlangue).

Les candidatures

- Le Havre 1

Duval Christian et Thibaudeau-Rainot Florence - DVD

Forestier Jacques et Goupil Marylène - DVD

Coufourier Lauriane et Jouault Joël - RDG

Groussard Frédéric et Minot Candy - RN

Nail Nathalie et Queron Jean-François - UG

- Le Havre 2

Dubost Jérôme et Morel Christine - UG

Sscoriel Emmanuel et Vieublé Nacéra - DVD

Fouché-Saillenfest Philippe et Riquet-Boulier Corine - RN

- Le Havre 3



Bruneau Alban et Hervé Sophie - COM

Echchenna Wasil et Leveque Isabelle Isabelle - DVG

Gibourdel Yannick et Payel Christiane - RN

- Le Havre 4

Couppey Louisa et Cramoisan Pascal - DVD

Hébert Christophe et Le Coz Isabelle - RN

Lahoussaine Nadine et Logiou Laurent - UG

- Le Havre 5

Firmin Le Bodo Agnes et Teissère Patrick - UCD

Hervieu Gérald et Levesques Valérie - UGE

Couturier Josiane et Daveau Florian - RN

- Le Havre 6

Msica Guérout Christelle et Saint Martin Florent - DVD

Fortin Théo et Rozel Nadine - UGE

Dubos Virginie et Lecarpentier Cédric - RN

Caetano Gaëlle et Langlois Joffrey - UG

- Bolbec

Metot Dominique et Moutier Lecerf Murielle - DVG

Dechamps Christine et Orain Jean-Marc - UGE

Duhamel David et Martot Nathalie - COM

Guérin Florence et Quevilly Clément - RN

- Saint-Romain-de-Colbosc

Guérin David et Gueroult Claire - DVC

Gilles Laurent et Perdriel Véronique - RN

Fleury David et Tanay Carole - COM

Courché Nadège et Mabire Pascal - DVG

Baron Mickaël et Malo-Douillet Véronique - DVG