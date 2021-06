Orne. Elections départementales : le Rassemblement national en arbitre ?

En 2015, ce qui était à l'époque le Front National avait des candidats dans 18 cantons de l'Orne sur 21 et il s'était maintenu au second tour sur ces 18 cantons, avec des scores allant jusqu'à 43,28 % dans le canton d'Argentan 2. Cette fois, le Rassemblement national ne présente des binômes "que" dans 12 cantons ornais. Une stratégie davantage ciblée, avec des candidats globalement plus jeunes, dans le sillon de Nicolas Bay, la tête de liste de l'autre scrutin, celui des régionales. Pour autant, quelle place peut espérer prendre le RN face aux poids lourds de la majorité départementale sortante comme le maire de L'Aigle Philippe Van-Hoorne ou l'ancienne maire d'Alençon Christine Roimier ? Le parti de Marine Le Pen pourrait avoir une carte à jouer dans des cantons où le conseiller départemental historique ne se représente pas comme Argentan 2, ou là où la droite comme la gauche partent avec plusieurs listes comme à Damigny ou La Ferté-Macé. Mais c'est sans doute dans des cantons ruraux, comme celui de Tourouvre, que le RN a le plus de chance d'obtenir des sièges.