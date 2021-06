Seine-Maritime. Elections départementales : le Rassemblement national en embuscade ?

La campagne des élections départementales des dimanches 20 et 27 juin bat son plein en Seine-Maritime. Il s'agit de renouveler le Conseil départemental, actuellement présidé par Bertrand Bellanger (LREM). Une question revient régulièrement : le Rassemblement national va-t-il jouer l'arbitre sur notre territoire ? Sans trop se tromper, on peut clairement répondre oui. Le FN avait déjà réussi lors des départementales de 2015 à se maintenir au second tour dans 24 cantons sur 35, sans réussir toutefois à obtenir un seul siège au Département. Le Front National avait obtenu sensiblement le même pourcentage de voix entre le premier et le second tour (environ 26 %). Six ans plus tard, le RN est-il capable de briser le plafond de verre ? Pour ce scrutin 2021, le parti de Marine Le Pen présente des candidats dans tous les cantons et certains ont eu le temps de s'ancrer sur le territoire de la pointe de Caux, comme Frédéric Groussard, candidat aux municipales au Havre ou encore Jean-Cyril Montier, candidat aux municipales à Port-Jérôme-sur-Seine.

Les candidatures

- Le Havre 1

Duval Christian et Thibaudeau-Rainot Florence - DVD

Forestier Jacques et Goupil Marylène - DVD

Coufourier Lauriane et Jouault Joël - RDG

Groussard Frédéric et Minot Candy - RN

Nail Nathalie et Queron Jean-François - UG

- Port-Jérôme-sur-Seine

Coriton Bastien et Renou Patricia - UG

Bonneville Martine et Gratigny Christian - COM

Montier Jean-Cyril et Thomas Anaïs - RN

Duparc Fabienne et Franck Axel - UCG