Seine-Maritime. Panne des numéros d'urgence et orages : les pompiers ont fait face

La situation revient désormais à la normale progressivement concernant le fonctionnement des numéros d'urgence en Seine-Maritime, comme dans de nombreux autres départements. Dans la fin de journée du mercredi 2 juin, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à de nombreuses perturbations.

"Les premières difficultés que nous avons constatées ont été de ne pas pouvoir passer la totalité des appels vers les services extérieurs ou des numéros de portable habituels", indique le commandant Alexandre Cros, chef du Centre de traitement de l'alerte (CTA) et du Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) de la Seine-Maritime, basés à Yvetot. Les astreintes techniques, alors déclenchées, se sont aperçues "que le cadre dépassait le Codis et était plutôt dû à une difficulté plus large sur le territoire national".

Numéros de secours et réseaux sociaux

La particularité de la Seine-Maritime est, qu'une heure et demie avant, plusieurs secteurs ont été fortement touchés par des orages. "Nous avions déjà renforcé les effectifs et activé le centre de crise", explique le commandant Alexandre Cros. Pour avertir les citoyens, des messages ont été diffusés, notamment sur les réseaux sociaux, afin de communiquer des numéros à dix chiffres permettant d'appeler les pompiers.

"Nous avons proposé, pour ceux qui ne pouvaient pas appeler un autre numéro, de se rabattre sur les réseaux sociaux avec un hashtag secours76 qui était veillé par un expert recruté au sein du Sdis 76 pour la veille des médias sociaux", poursuit-il.

Cette situation a représenté une situation inédite dans son ampleur pour les pompiers de la Seine-Maritime. "Nous sommes préparés à avoir des difficultés techniques sur une étendue beaucoup moins importante avec, par exemple, des problèmes techniques liés au centre en lui-même", ajoute le commandant Alexandre Cros.