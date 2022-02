Seine-Maritime. Panne des numéros d'urgence : comment le Samu de Rouen s'est-il adapté ?

Le 15, le 17, le 18… Tous ces numéros étaient injoignables mercredi 2 juin, pendant une partie de la soirée, à cause d'une panne sur un équipement technique d'Orange. Pour les services d'urgence, il a fallu s'adapter en quelques minutes. Au Samu de Rouen, le dysfonctionnement a été très vite repéré. "On s'en est aperçu car il y avait une diminution importante du nombre d'appels entre 18 heures et 21 heures par rapport au pic habituel que l'on constate à cette heure", explique Cédric Dam, directeur médical adjoint du Samu de Rouen. D'autres communications étaient coupées et un grand nombre d'appels perdus ont été également constatés. "Notre logiciel nous permet d'identifier les appels qui n'aboutissent pas, donc on a pu mettre en œuvre une procédure de rappel", explique le professionnel. 82 personnes ont pu être rappelées par le Samu de Rouen pendant la panne, qui a impacté le service entre 18 heures et 22 heures. Des investigations complémentaires doivent permettre de savoir si d'autres appels se sont perdus pendant la panne.

"On a par ailleurs fait diffuser via l'ARS et la préfecture des numéros à dix chiffres qui permettaient de joindre le Samu", indique Cédric Dam. Des renforts ont aussi été mobilisés pour diminuer les délais de rappel.

Jeudi 3 juin dans la matinée, tout était rentré dans l'ordre, mais ces numéros d'appel à dix chiffres continuent à être diffusés, en cas de nouveau problème.