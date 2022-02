Auto. Mercedes EQA, le SUV compact zéro émission

La marque à l'étoile poursuit son programme d'e-mobilité en déclinant un nouveau modèle existant en version 100% électrique.

Après le EQC, variante électrifiée du GLC, le EQA est directement issu du GLA avec un moteur électrique à induction de 140 kW - 190 ch - et 375 Nm de couple aux roues avant. Ce SUV compact de 4,46 m affiche le style Mercedes-EQ : calandre Black-Panel, bandeau réflecteur avant / arrière, fibre optique reliant les feux de jour et bandes bleues dans les projecteurs.

Une autonomie de 426 km !

La batterie lithium-ion de 66 kW assure à l'EQA une autonomie confortable de plus de 400 km. Pour les plus gourmands un futur modèle dépassera même les 500 km. D'autres variantes sont également au programme, dont une de 200 kW à transmission intégrale 4Matic.

Concernant l'EQA 250, son temps de recharge est d'environ 5h45 avec un boîtier mural ou une borne publique, et seulement 30 minutes sur une borne rapide. Pour Mercedes, l'amélioration de l'autonomie réside dans une augmentation de l'efficacité énergétique de tous les composants du véhicule. Par exemple, l'EQA est le premier modèle de la marque dont l'aérodynamisme a été entièrement conçu numériquement. La résistance de l'air est réduite grâce à une surface frontale de 2,47 m2, des jupes avant / arrière aérodynamiques, un soubassement caréné, des roues et spoilers spécifiques.

Au volant, on roule

avec "Electric Intelligence"

Reprenant l'agencement intérieur du GLA et les standards de qualité de la marque en terme d'équipements et de finition, l'EQA rajoute l'agrément d'une motorisation électrique silencieuse, dont le couple est disponible immédiatement. Toujours dans un souci d'optimisation de l'autonomie, le freinage régénératif adapte sa récupération d'énergie en fonction de l'environnement et des usagers. Tout comme la pompe à chaleur qui utilise celle dissipée par l'entrainement électrique pour climatiser ou chauffer l'habitacle en consommant moins. Au volant, la navigation avec " Electric Intelligence " contrôle également les dépenses énergétiques en calculant automatiquement l'itinéraire le plus rapide, compte tenu des éventuels temps de recharge, du trafic routier, de la météo ou de la topographie.