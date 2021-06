Caen. Les berges de l'Orne aménagées avec du mobilier recyclé !

Lorsque le soleil s'invite le long des berges de l'Orne de Caen, les citadins que nous sommes cherchent un coin pour se poser. Il faut dire que le cadre est plutôt agréable. Jusqu'alors, seuls quelques bancs étaient disposés de part et d'autre des berges, au niveau du Quai de Juillet.

Un aménagement plutôt bien pensé !

Depuis peu, sont venues s'ajouter deux chaises longues et des tables de pique-nique, en plastique recyclé, et fabriquées localement. Un groupe de collègues de travail s'est retrouvé lundi 31 mai, à la pause déjeuner pour partager un moment convivial et profiter de cette météo clémente. Un nouvel aménagement qui apporte au quai des airs de vacances, où il sera possible de voir passer des pédalos ou des kayaks pendant votre déjeuner.