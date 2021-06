Le Havre. À l'agenda du mois de juin

Ce mois-ci

Depuis le mercredi 2 juin

La Maison de la Réserve (au pied du Pont de Normandie) a rouvert ses portes. Le site accueille le public les mercredis, samedis et dimanches, de 13 h 30 à 17 h 30. L'entrée est libre et gratuite. Cet espace d'information accueille notamment une exposition présentant les diverses facettes de la Réserve naturelle de l'estuaire de la Seine.

Depuis le samedi 5 juin

Exposition. Le Havre Port Center accueille une exposition intitulée "Green HAROPA, les ports durables, l'Expo" consacrée aux actions du port du Havre en faveur de l'environnement. L'exposition s'articule autour de différentes thématiques : préservation de la biodiversité terrestre et marine, amélioration de la qualité de l'air et de l'eau, mobilité durable, développement des énergies propres et gestion des déchets.

Jeudi 10 juin

Concert Rap. Une classe de 3e du collège Pablo-Picasso d'Harfleur, en lien avec les équipes du Tetris, a travaillé sur la préparation d'un concert. Après l'écoute d'une sélection d'artistes, les élèves ont voté pour programmer le rappeur angevin Odor. Il s'agit d'un jeune rappeur à la culture hip-hop, connu sur les scènes du Grand Ouest. Il se produira le 10 juin à 20 heures, au Tetris du Havre.

Ciné spectacle. Le Volcan, la scène nationale du Havre, programme le 10 juin (19 heures 30) et le 11 juin (20 heures 30) le spectacle "Ne pas finir comme Roméo et Juliette". La compagnie La Cordonnerie a revisité ce classique de Shakespeare avec un mélange de vidéos et de théâtre. Un spectacle famille accessible dès 12 ans.

Samedi 12 juin

Improvisation. Un spectacle déambulatoire de théâtre improvisé est proposé par Les Improbables à l'Hôtel Dubocage de Bléville. La troupe havraise, née en 2004, explorera à sa manière le continent australien.

Les explorateurs. La compagnie SDF, d'Épretot, vous invite, place du Vieux-Marché au Havre, pour une déambulation visuelle et burlesque. La troupe, créée en 1992, met en avant des personnages décalés au service du rire et de la dérision.

Concert de didgeridoo. Les musiciens Olivier Luis et Fabien Truy mettront en son cet instrument typiquement australien, ce long instrument de musique en bois. Le concert est proposé à l'Hôtel Dubocage de Bléville.

Visite thématique. Avec un guide conférencier du Pays d'art et d'histoire, profitez d'une randonnée urbaine sur la plage (thème : de Monet à Perret). Départ à 15 heures. C'est gratuit sur réservation (lehavreseine-patrimoine.fr).

Dimanche 13 juin

Visite guidée. Une découverte de l'église d'Harfleur est proposée aux habitants. Une étude est en cours sur l'église Saint-Martin et des images inédites seront prochainement disponibles concernant cet édifice venu du Moyen-Âge. Visite à 10 h 30. Réservation au 02 35 13 30 09.

Visite thématique. Avec un guide conférencier du Pays d'art et d'histoire, profitez d'une randonnée urbaine autour du marché de Gonneville-la-Mallet. Départ à 15 heures. C'est gratuit sur réservation (lehavreseine-patrimoine.fr).

Mercredi 16 juin

Visite guidée. On vous propose un voyage à travers des jardins publics et privés du quartier de Sanvic (Le Havre). La balade partira de l'église Saint-Denis, direction la mairie de Sanvic et les jardins suspendus. Départ à 14 h 30, la réservation est obligatoire (guidesdenormandie.fr).

Vendredi 18 juin

Théâtre. L'association Touches d'histoire propose des enquêtes et saynètes en plein air, quai bassin du Roy au Havre. Le spectacle s'intitule "Panique sur les quais !". Touches d'histoire est spécialiste de la médiation culturelle, et plus particulièrement de la valorisation des patrimoines à destination de tous.

Monti'Marché d'été. La Ville de Montivilliers réitère, pour la deuxième année consécutive, son Monti'Marché. Il s'agit d'un marché en nocturne proposé autour des Hallettes, de 14 heures à 23 heures. Il est organisé durant tout l'été, un vendredi sur deux à compter du 18 juin.

À partir du mardi 22 juin

Un Été au Havre. L'édition 2021 se déroulera du 26 juin au 19 septembre. Neuf artistes ont été invités pour investir la ville avec des œuvres d'art monumentales. Cette année, la programmation reste énigmatique. Leurs œuvres éphémères ne seront dévoilées qu'au dernier moment. À partir du 22 juin, les visiteurs sont invités à parcourir la ville à la recherche de traces des œuvres qui seront progressivement installées dans l'espace public. Des indices seront diffusés via les réseaux sociaux de la Ville du Havre.

Samedi 26 juin

Fête de village. Manéglise sera en fête toute la journée. Au programme : kermesse des écoles, marché artisanal nocturne, retraite aux flambeaux et feu d'artifice.

Visite guidée. Découvrir Le Havre à travers les Havraises. L'histoire d'une ville se résume trop souvent à ses grands hommes. Cette visite guidée en centre-ville mettra en avant les femmes qui ont fait la ville, femmes politiques, chanteuses ou résistantes. Départ à 11 heures, réservation obligatoire (guidesdenormandie.fr).

À partir du samedi 26 juin

Exposition. Le Portique, le centre régional d'art contemporain du Havre, accueille Théo Mercier. L'artiste aime travailler sur la transformation. Pour lui, rien ne disparaît, tout se transforme. Il présente l'exposition "Nécrocéan". Issues d'un travail mené avec des artisans du sud du Mexique, les œuvres, spécialement conçues pour l'exposition havraise, sont réalisées d'objets sauvés des poubelles de Mexico. Exposition du 26 juin au 26 septembre (programmation d'Un Été au Havre).

Art. Comme tous les ans, le Tetris organise Exhibit au Fort de Tourneville. Le temps d'un été, il s'agit d'explorer les cultures numériques, un mélange d'art et de technologies. Un parcours d'œuvres à découvrir dans une exposition grand format est proposé, avec cette année, en invité d'honneur, l'artiste australienne Joyce Hinterding. C'est jusqu'au 5 septembre.