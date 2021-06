Handball (Proligue). La JS Cherbourg affrontera Saran en play-offs

La JS Cherbourg connaît son adversaire pour les demi-finales des play-offs de Proligue, après la qualification de Nancy pour le final four, aux dépens de Dijon. Les Manchois affronteront Saran, vainqueur de la saison régulière et déjà assuré d'accéder à l'élite du handball français. Le match aura lieu samedi 5 juin à Créteil. En cas de victoire, les Cherbourgeois seront opposés dès le lendemain à Pontault-Combault ou Nancy. Le vainqueur de ce final four rejoindra Saran en Starligue.