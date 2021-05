Rouen. Il dévalise la maison d'une connaissance puis vend le butin

Le 15 mai 2020, la police intervient au domicile de la victime, une connaissance du prévenu, à Déville-lès-Rouen. Celui-ci s'est introduit dans les lieux en cassant une vitre pour y dérober du matériel informatique et des bijoux, que la victime estime à hauteur de 21 000 euros. Son ADN, retrouvé sur une poignée de porte, permet de le localiser au foyer qui l'héberge. Il s'est empressé de vendre son butin pour une somme modique. Hébété à la barre, il souffre de troubles cognitifs et d'une altération du discernement. Quinze mentions figurent à son casier judiciaire pour vols. "C'est une situation pathétique", dit le procureur de la République. La défense évoque "la désespérance d'une vie de détresse". Il écope de six mois de prison aménagés.