Seine-Maritime. Le port du Havre, une porte d'entrée sur le territoire

Le port de plaisance du Havre est l'un des seuls ports de plaisance français en eau profonde, accessible 24h/24, par tous les temps, sans contraintes de marée. 1 365 bateaux y sont amarrés à l'année. Cela fait du port de plaisance du Havre le deuxième plus important de Normandie. Cherbourg est devant, avec 1 600 anneaux. Derrière Le Havre, on retrouve Granville (1 000 anneaux) et Fécamp (900 anneaux).

70 % des embarcations sont des voiliers. La mer attire toujours

Ce qui fait la force du port du Havre, c'est le dynamisme de ses trois clubs de voile. Gildas Gautier, le directeur du Havre Plaisance explique qu'en France, "80 % des ventes de bateaux neufs sont des bateaux à moteur. Mais au Havre, 70 % des embarcations sont des voiliers. La mer attire toujours. Nous sommes dans un port où l'on sort beaucoup, entre les régatiers, les plaisanciers et les pêcheurs."

Les usagers réclament des places de parking

Pour faire le lien entre le port et les propriétaires de bateaux, le Comité local des usagers permanents du port rassemble environ 600 adhérents. André Delcher, son président, salue les bons rapports entre le comité et Le Havre Plaisance. Pour autant, deux points d'attention l'inquiètent. Le premier est le manque de stationnement. Il n'y a pas de places de parking réservées aux plaisanciers. Un projet est certes envisagé sur le terre-plein nord, avec une soixantaine de places, mais pour l'ensemble des usagers du port et des clubs nautiques. Autre point : la station de carburant. Cette dernière est gérée par la station Total, qui doit fermer entre octobre 2021 et mars 2022. Elle va être détruite puis reconstruite. Pour l'heure, il n'y a pas de solution pour l'approvisionnement des cuves pendant cette durée alors que Le Havre est inscrit sur les cartes marines comme port de ravitaillement 24h/24. Des discussions sont en cours.

Le port de plaisance est aussi une porte d'entrée sur le territoire. 80 anneaux sont réservés aux visiteurs. Tous les ans, environ 1 600 bateaux font une halte par la cité Océane, ce qui représente entre 25 000 et 30 000 personnes. Ils restent en moyenne quatre nuits dans le port havrais. Les bateaux visiteurs représentent 5 % du chiffre d'affaires du Havre Plaisance. C'est une manne touristique non négligeable pour la ville.

L'avenir

La plaisance connaît un recul. Les propriétaires de bateaux vieillissent. Depuis 2010, les immatriculations diminuent. Mais Gildas Gautier constate une augmentation des demandes d'anneaux depuis la fin du premier confinement. "On s'interroge sur la consommation de loisirs sur le modèle du plaisancier propriétaire. Il faut arriver à lever les réticences. La voile a ses codes. Il faut accompagner les nouveaux plaisanciers, leur proposer plus de services. Notre travail ne se contente plus de les recevoir. Il faut les accompagner avec des conseils sur l'entretien de leur bateau ou leur navigation."