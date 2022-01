Seine-Maritime. Les maires réélus à Cléon et à Notre-Dame-de-Bondeville

Avant même les élections régionales et départementales, les électeurs de Cléon et de Notre-Dame-de-Bondeville étaient invités à voter, le dimanche 30 mai, pour reformer leur conseil municipal. Quelques semaines plus tôt, les élections de mars 2020 avaient été annulées pour des irrégularités au cours de la campagne.

Élus au premier tour

À Cléon, le maire sortant Frédéric Marché a été réélu avec plus de 58 % des voix, dans un scrutin marqué par l'abstention. À Notre-Dame-de-Bondeville, le doute était permis, alors que le précédent scrutin s'était joué à 16 voix près. Cette fois, la victoire de la liste menée par Myriam Mulot a été confirmée avec un écart plus conséquent, de près de 200 voix, sur celle d'Alain Quibel.