Tennis de table. "On veut tenir tête aux meilleures équipes du championnat et viser toujours plus haut"

Dominique Fache, président du SPO Rouen tennis de table, fait le bilan de la saison qui vient de se terminer et se projette sur la suivante.

Avec cette année impactée par la Covid, êtes-vous satisfait de la saison ?

On finit sur le podium, à la troisième place, ça confirme une excellente saison et aussi la continuité avec la saison dernière. C'est une satisfaction d'arriver sur le podium, même si nous avons quelques regrets de ne pas avoir mieux fait, car notre équipe avait gagné contre les deux premiers, Angers et Jura, sur les rencontres aller. Ensuite, avec les blessures et les cas contacts, c'était plus compliqué.

À quel point l'absence de public

vous a-t-elle impacté ?

On ne joue pas avec la même intensité, notre envie a toujours été de jouer au Kindarena, devant une salle pleine. Les joueurs se transcendent devant leur public. Cette année, à huis clos, on aurait pu avoir trois points de plus avec notre public, et certainement grimper à la deuxième place. Pour les joueurs, cette saison était beaucoup moins intense, ils n'ont pas pu participer aux Open et tournois internationaux. Les joueurs ont besoin de toucher la balle aussi en compétition, ça leur a manqué et ça s'est senti dans le championnat. Pour le club, c'est important de retrouver son public, car sans public, on a moins de partenaires, donc on a moins de budget.

Et pour la saison prochaine, quelles sont les ambitions de l'équipe ?

Notre effectif restera inchangé et nous voulons confirmer notre podium devant notre public. On souhaite toujours tenir tête aux meilleures équipes du championnat et viser toujours plus haut.