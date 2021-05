Calvados. Une buanderie totalement détruite dans un incendie

Ce dimanche 30 mai, vers 15 heures, les soldats du feu sont intervenus pour un feu sur la commune de Longueville, entre Isigny-sur-Mer et Bayeux. Ils ont été appelés pour un incendie dans une buanderie de 10 m2, accolée au mur en pignon de la maison. Elle a été totalement détruite. Le feu a été éteint au moyen d'une lance à incendie. Dix-sept sapeurs-pompiers des casernes de Bayeux et Isigny-sur-Mer étaient sur place. Aucun blessé et aucun autre dégât dans l'habitation ne sont à déplorer.