Saint-Étienne-du-Rouvray. Cinq victimes impliquées dans une violente collision

L'accident a eu lieu juste après l'heure limite du couvre-feu. Vers 21 h 15 samedi 29 mai, deux voitures se sont violemment percutées rue Lazare-Carnot, à Saint-Etienne-du-Rouvray.

Un enfant de deux ans et demi touché

Cette collision a fait cinq victimes, parmi lesquelles un enfant de deux ans et demi, placé en urgence absolue, et un autre enfant de 7 ans et un homme d'une trentaine d'années, en urgence relative. Ils ont tous trois été pris en charge par les sapeurs-pompiers et acheminés vers le CHU de Rouen.

Au total, six engins et treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés. L'intervention s'est terminée vers 22 heures.