Flers. Véhicules incendiés quartier Saint-Michel : trois personnes interpellées

Dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 mai, un groupe d'une dizaine de personnes a déclenché de nombreux incendies dans le quartier Saint-Michel de Flers. Près d'une dizaine de véhicules légers, des containers et des poubelles ont été brûlés. Des actions qui surviendraient à la suite d'une condamnation prononcée la veille au tribunal d'Argentan. "Cela est très certainement lié au fait que la justice fasse son travail", témoigne Yves Goasdoué, maire de Flers. La bande s'est déplacée entre 23 h 30 et 4 heures du matin, déclenchant des incendies un peu partout. "Des mortiers ont également été tirés en direction de la gendarmerie de Flers. Ils avaient la volonté d'en découdre avec les forces de l'ordre", s'indigne le maire. Toute la nuit, de nombreux sapeurs-pompiers, gendarmes et policiers ont été mobilisés. Un renfort sera également déployé ce samedi 29 mai pour surveiller. "Fort heureusement, aucun blessé n'est à déplorer", conclut Yves Goasdoué. Pour l'heure, des arrestations auraient été effectuées, mais il n'est pas certain que cela soit en rapport avec les incendies.

"Ces violences urbaines sont récurrentes"

"Ce n'est pas la première fois que nous devons faire face à ce genre de violences urbaines. Elles sont de plus en plus violentes", témoigne Mickael Métairie, délégué départemental Unité-SGP-Police-FO de l'Orne installé à Flers. Selon ses informations, vendredi 28 mai seuls deux fonctionnaires de police étaient en patrouille. "Ils ont vu les feux de véhicules et ont rebroussé chemin pour appeler des renforts", continue le délégué syndical. Des renforts d'Alençon, des collègues en repos mais aussi des gendarmes se sont rendus sur place. "Au bout de quelques heures, ils étaient presque une vingtaine", poursuit Mickael Métairie.

Les incendies auraient tout d'abord débuté dans le quartier Saint-Michel, puis au Pont Féron pour terminer à la ZUP Saint-Sauveur. "Les individus étaient forcément véhiculés pour se déplacer. Des dégradations au city-stade du quartier Saint-Michel ont été découvertes", précise Mickael Métairie. De nombreux contrôles ont été effectués pendant la nuit. L'enquête en cours aurait été confiée à la brigade de sûreté urbaine du commissariat de Flers. Selon les dernières informations, trois personnes auraient été interpellées par les forces de l'ordre.