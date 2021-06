[interview]. "Notre radio est une entreprise 100% normande"

En 1982, pourquoi vous être

lancés dans l'aventure de la radio ?

La Manche Libre fondée par mon père était déjà le premier journal du département. Mon épouse et moi-même avons tout de suite été convaincus par la nécessité d'offrir cette opportunité aux habitants de la Manche. Nous nous sommes passionnés pour ce nouveau média de proximité qui offrait une grande complémentarité à notre entreprise de communication.

Quelle est la force de la station régionale Tendance Ouest ?

Dès le départ, nous avons souhaité que ce média local reflète la même qualité que sa grande sœur. Le travail des équipes repose sur des professionnels avec un vrai savoir-faire. La démarche éditoriale s'appuie sur un état d'esprit humaniste de respect et d'ouverture ayant toujours à cœur la mise en valeur des territoires et de leurs habitants. La force de Tendance Ouest est son indépendance et la proximité qu'elle entretient avec ses auditeurs. Notre radio est une entreprise 100 % normande tant sur le plan humain que sur le plan économique. Elle aide à l'enracinement et à renforcer l'identité normande au moment de la réunification.

Nous allons bientôt fêter le 40e anniversaire de Tendance Ouest,

que lui souhaitez-vous ?

La radio qui couvre maintenant toute la Normandie a su créer un lien très fort avec les habitants de la région. Le paysage change et notre média est un acteur des nouveaux modes de communication. Notre travail est de continuer à maintenir ce lien et ce service à travers différents supports. Je souhaite que Tendance Ouest conserve sa créativité, son dynamisme, son empathie et sa faculté d'apporter du bonheur dans le quotidien des auditeurs et internautes.