Caen. Bureaux de vote : la mairie en quête d'assesseurs

En raison de la crise sanitaire, les élections départementales et régionales vont se dérouler en même temps, les dimanches 20 et 27 juin. Qui dit double élection, dit deux fois plus de bureaux de vote, et donc plus de personnes pour les tenir. Comme d'autres communes en France, avec la crise, la Ville de Caen peine à recruter des assesseurs afin de garantir le bon déroulement du scrutin. Une large campagne de communication a d'ailleurs été lancée.

#Wanted 🗳️ La Ville de #Caen a besoin de vous ! Devenez #Assesseur et participez à la tenue d'un bureau de vote lors des élections régionales et départementales de juin. Vous serez chargé de veiller au bon déroulement des opérations électorales 👉 https://t.co/Taz2LBIlgc. pic.twitter.com/fvBjKOyVab — Ville de Caen 📚 (@CaenOfficiel) May 20, 2021

"Le contexte est particulier, on passe de 56 à 114 bureaux de vote avec ces deux élections. Les besoins sont très importants", explique Nathalie Bourhis, maire adjointe aux ressources humaines, à la formation et aux affaires générales. Mais selon elle, ce manque d'engagement est lié à "la longue incertitude des dates, le report des élections et le contexte sanitaire". Pour autant, elle reste confiante.

Disparités entre quartiers

Au 26 mai, environ 600 personnes étaient inscrites, mais elle espère attirer davantage de volontaires. "Pour être bien, il faudrait avoir 800 assesseurs. À l'ouverture d'un bureau de vote, il faut trois assesseurs et un président de bureau. Si on pouvait en avoir 1 000, ça serait encore mieux. Ça offrirait un confort supplémentaire. Le point positif, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes", avec des disparités entre quartiers. Les bureaux de l'hôtel de ville et de Victor Lesage sont naturellement sollicités. En revanche, "on a des besoins sur la Rive droite à la Grâce de Dieu ou la Guerinière par exemple". Trois cents agents de la Ville de Caen sont aussi mobilisés pour assurer l'accueil des électeurs, le contrôle et des missions de secrétariat. Au-delà de l'aspect humain, gérer toute la logistique matérielle n'est pas une mince affaire. Déposer les urnes, bulletins de vote, stylos, etc. dans les 114 bureaux de vote va devenir un vrai jeu de piste.