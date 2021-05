[Photos] Le Havre. Au Stade Océane, un émouvant dernier hommage à Christophe Revault

"Le joueur était grand, l'homme restera immense." Des mots qui s'affichent ce jeudi 27 mai en lettres blanches sur fond noir autour de la pelouse du stade Océane. À l'invitation des proches de Christophe Revault et du Havre Athletic Club, environ 200 personnes ont ainsi rendu hommage une dernière fois à l'ancien gardien de but du HAC, dont les obsèques avaient eu lieu quelques heures plus tôt, en la cathédrale du Havre.

Les grands moments de la carrière de Christophe Revault ont été diffusés sur écran géant. -

"Il était simple, on pouvait parler"

"Je suis ému, confie Yann-Eddy, membre du Kop Ciel et Marine et supporter depuis 40 ans. Je garde des souvenirs de Christophe en tant que joueur mais aussi en tant qu'homme. Il n'avait pas la grosse tête, il était simple, on pouvait parler avec lui." Thibault, lui, est venu avec le maillot rouge du gardien de but. "J'avais envie de lui rendre hommage, c'est un grand joueur qui a marqué notre histoire. Ça me fait du bien d'être là", commente ce membre des Barbarians Havrais. "C'est bien de pouvoir être sur la pelouse, ces occasions-là sont rares en ce moment. Christophe Revault, c'est l'âme du club", estime pour sa part Romain Lefebvre, des HAC Fans.

Alain Caveglia fait partie des anciens Ciel et Marine à avoir pris la parole pour rendre hommage à Christophe Revault. -

Humilité, discrétion, fidélité… Telles sont les qualités de l'homme, énumérées par son beau-frère et ancien coéquipier Gilles Fouache. "Tu laisseras le souvenir d'un homme de valeurs", estime un autre Ciel et Marine des années 90, Alain Caveglia. Après eux, Alain Roche, Christophe Leroux et Anthony Bancarel ont rappelé combien Christophe Revault a aussi compté pour le Paris Saint-Germain, le Stade Rennais et le Toulouse FC. "Il a été formé ici, a permis au club de disputer de grands matchs, rappelle pour sa part l'ancien Bleu originaire du Havre, Vikash Dhorasoo. Il est même revenu et a participé à la remontée en 2008, il a marqué notre histoire."

Le Havrais Vikash Dhorasoo (à droite) n'a pas manqué cet hommage. -