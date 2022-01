Cyclisme sur piste. Jeux Olympiques de Paris 2024 : Steven Henry dans la Team L'Aigle

L'Aigle sur la piste olympique… à vélo ! Jeudi 27 mai, Steven Henry, entraîneur depuis 2014 de l'équipe de France de cyclisme sur piste, est venu dans le Pays d'Ouche où il est né, où il a suivi sa scolarité, et où il a sa licence de cyclisme depuis 1995.

Dans le cadre de Terre de Jeux 2024, dont le but est de contribuer à faire vivre à tous les émotions des Jeux Olympiques, l'entraîneur a signé la convention "Team L'Aigle", avec Philippe Van-Hoorne, le maire de la cité du Pays d'Ouche. Pour L'Aigle, il s'agit d'accompagner neuf de ses sportifs locaux de haut niveau avec des dotations financières, mais avec de l'équipement et une tenue. En échange de la création de cette "Team", L'Aigle bénéficie de l'image et de l'engagement des sportifs pour promouvoir le sport auprès des plus jeunes.

Ecoutez ici Steven Henry: Impossible de lire le son.

A la rencontre des écoliers

Ainsi, avec un vélo de l'équipe de France, Steven Henry est allé rencontrer les CE2 de l'école primaire Victor-Hugo de L'Aigle. Un moment de décontraction, alors que l'équipe de France justement doit disputer les championnats d'Europe fin juin, avant de s'envoler le 26 juillet pour aller disputer les Jeux Olympique à Tokyo. "Tous les voyants sont au vert", explique Steven Henry. Les compétitions sur piste sont programmées du 2 au 8 août. Steven Henry a promis soit de faire venir une classe de L'Aigle au centre d'entraînement de l'équipe de France à Saint-Quentin-en-Yvelines, soit de revenir avec l'un des coureurs de l'équipe de France. Médaille d'or autour du cou ?

Signature de la convention Team L'Aigle entre le maire de L'Aigle et Steven Henry.

La Team L'Aigle

Outre Steven Henry, la catégorie Master du Team L'Aigle est composé de Pierre Lechat, Athlétisme à l'EAA61, 8e français ; Anouk Nambot, badminton Aiglon, 11e joueuse française ; Jade Mongiat, arbitre de football FCPA, élève en Terminale section arbitrage, elle doit passer son diplôme de jeune arbitre de Fédération en juin ; Éric Loiseau, Escrime club Aiglon, 3e au classement national vétéran, 18e aux championnats du monde ; Frédéric Chemin, karaté EKA, l'un des huit arbitres internationaux en France.

La catégorie Avenir est composée de : Guillaume Fleuter, athlétisme à l'EAA61 (saut en longueur) parmi les 12 meilleurs Français en 2020 ; Arwen Herbreteau, Entente Judo L'Aigle Pays d'Ouche championne de France en judo-jujitsu newaza ; Basile Chevallier, Tennis club Aiglon, champion de Normandie, parmi les 16 meilleurs Français de sa catégorie.