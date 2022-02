Seine-Maritime. Boatin'France s'est installé au Havre pour vendre des voiliers de luxe

Boatin'France, situé non loin de la zone l'Escaut, est spécialisé dans la vente de voiliers de luxe. La société, créée en 2015 à Nantes (Loire-Atlantique), a déménagé en 2017 dans la cité Océane. David Steckar, le président cofondateur, y a vu des avantages. "Le Havre est une grosse ville avec un impact médiatique. C'est un port en eau profonde et Paris n'est pas loin."

Son entreprise est notamment concessionnaire de la marque Neel Trimaran, de la Baie du Mont Saint-Michel à la Belgique. Ses trimarans sont construits au compte-gouttes à La Rochelle, en Charente-Maritime (25 par an). Cette année, David Steckar en a vendu deux.

Proposer des services

"Les clients arrivent tous seuls à nos collègues en Méditerranée, nous, nous sommes moins gâtés, aussi, nous avons une spécificité. Il faut accompagner nos clients partout dans le monde. On peut convoyer leur voilier dans n'importe quel endroit de la planète, leur donner des conseils sur la météo, sur les escales techniques."

Développer le marché "local"

Sa clientèle est internationale, mais David Steckar croit au marché plus "local". "La Seine-Maritime est un département riche en industries et belles entreprises. Il y a forcément des chefs d'entreprise ou des cadres qui ont envie de se payer un bateau." Pour les attirer, l'un de ses derniers voiliers est venu en escale au Havre début mai, avant d'être livré à son client. "Cela a permis beaucoup de contacts. On arrive à capter des clients de Reims, du Luxembourg, de Belgique, de Paris, du Mans ou d'Amiens." Un autre voilier sera présent en juillet.

"Le marché du multicoque est en progression de 15 à 16 % par an."