Cherbourg-en-Cotentin. Déconfinement : les élèves ont repris les cours de danse avec joie

Les enfants et adolescents ont pu reprendre les cours de danse depuis mercredi 19 mai, après quasiment six mois d'arrêt. Deuxième séance de reprise en modern jazz pour les 8-10 ans mercredi 26 mai, qui répétaient à l'école de danse Lydie Prugneaux, située 18 rue de la Marine, à Cherbourg. Vêtue de son costume de gala, Leïla ne cachait pas son enthousiasme : "Y a l'ambiance, on a plus envie parce que parfois, par Zoom, ça démotive un peu, mais là je suis trop contente de reprendre." De novembre à janvier, leur professeur proposait de suivre des cours en visio, mais ce n'est pas pareil, nous dit Inès : "Quand c'était en Zoom, ça buguait, on voyait pas trop, j'arrivais pas trop à suivre."

En pleine répétition, les filles avaient le sourire, même caché sous les masques. "On préfère rester prudent, mais on espère pouvoir bientôt enlever le masque", explique la professeure de danse Lydie Prugneaux. Pas de gala cette année, à cause des conditions sanitaires, mais les danseuses espèrent monter à nouveau sur scène l'année prochaine.

Quant aux adultes, ils devront attendre le mercredi 9 juin pour reprendre les cours de danse en présentiel.