Fête de la radio. La radio, un outil de propagande et de solidarité en Normandie

C'est dans les journaux intimes de son grand-oncle qu'Augustin de Canchy, Normand et membre de la famille propriétaire du château de Creullet, découvre l'histoire de l'installation, le 7 juin 1944, d'un studio de radio dans le château voisin de Creully-sur-Seulles. "Le général britannique Bernard Montgomery avait installé son quartier général chez mes aïeuls. Il a très rapidement compris l'importance de la radio comme outil de propagande", explique-t-il. Dès son installation, l'officier anglais demande le déploiement d'un studio de radio de la BBC proche de lui. "Franck Guillard, correspondant de guerre britannique, est missionné en Normandie pour monter le premier studio de radio sur le sol libéré", continue Augustin de Canchy.

Un studio radio dans la tour du château

"Tout d'abord, Franck Gillard installe une tente en guise de studio, mais rapidement, les sons des combats l'empêchent d'enregistrer correctement et l'obligent à trouver un autre endroit", poursuit le spécialiste. Le 7 juin 1944, le correspondant de guerre découvre le château de Creully. "Il s'y est installé et c'est de cette tour que tout était enregistré", explique-t-il. Le tout était ensuite envoyé par avion en Angleterre et diffusé dans les programmes du soir de la BBC. La radio, un outil de propagande mais aussi de solidarité. Alors que la commune d'Epron avait été détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, Jean Nohain, homme de radio, manifeste son inquiétude de voir des villages complètement ravagés. Il décide de lancer une cagnotte solidaire via les ondes de la radio pour aider à la reconstruction d'une commune. Dix sont sélectionnées. C'est en décembre 1948 que le village d'Epron est tiré au sort, reçoit le label "Village de la radio" et, quelques mois plus tard, l'aide nécessaire à sa renaissance.