[Vidéo] Granville. Un voilier Class 40 aux couleurs de la Manche

Enfin ! Le département de la Manche, département maritime avec plus de 350 km de côtes et 19 ports, a désormais son bateau de course, un Class 40. À la barre un équipage 100 % manchois, pour porter haut les couleurs de la Manche sur les mers. Une évidence nautique, assume fièrement Marc Lefèvre, le président du Conseil départemental de la Manche.

Le skipper granvillais Nicolas Jossier se prépare déjà avec ses coéquipiers pour les prochaines courses.

Côté performance, le voilier peut atteindre les 25 nœuds, soit 46 km/h.