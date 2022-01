Calvados. Une réouverture au beau fixe pour les commerçants bayeusains 

"On commence à avoir l'habitude des réouvertures et fermetures", s'amuse Romuald Colin, gérant de la boutique de prêt-à-porter RDH et co-président de l'union des commerçants Bayeux Shopping. Une semaine après avoir rouvert les portes, le bilan des commerçants est plutôt positif en termes de fréquentation et de chiffre d'affaires.

"Les clients sont heureux de nous retrouver et très enthousiastes. Ils ont assez attendu et avaient envie de revenir dans les boutiques", poursuit le commerçant. Pour fêter cette réouverture, Bayeux Shopping organise ce samedi 29 mai la fête du printemps, un événement festif pour les gérants de boutiques de Bayeux. "Près de 90 commerçants ont répondu présents. Le centre-ville sera piétonnisé et des animations seront proposées", se réjouit Romuald Colin. Les festivités débuteront à 14 heures : de nombreux lots seront à gagner, notamment un chèque-cadeau d'une valeur de 300 euros à dépenser dans les boutiques du centre-ville. "Un événement positif pour tous les commerçants de la ville", conclut-il.