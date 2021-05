Le Havre. Un hommage populaire à Christophe Revault au stade Océane

En marge d'une cérémonie religieuse, la famille de Christophe Revault et le HAC organisent un hommage au gardien de but, qui a succombé le 6 mai dernier à une péritonite. Ouvert à "tous les amoureux du club", il se déroulera jeudi 27 mai, à 13 heures, au stade Océane, "en présence de ses proches et de nombreux de ses coéquipiers issus du PSG, du Stade Rennais, du Toulouse FC et du HAC", indique le club doyen. Plusieurs temps de recueillement sont prévus, dont des témoignages et une vidéo rétrospective de la carrière de Christophe Revault.

La famille ne souhaite ni fleurs, ni plaque, mais les participants pourront faire un don en faveur de l'association ELA, qui lutte contre les leucodystrophies.

L'entrée se fera par l'accès pelouse, à gauche du HAC Shop. Les parkings P5 et P7 seront accessibles librement. Le club appelle le public à respecter les gestes barrières.