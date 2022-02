Cyclisme. Paris-Camembert : quelques tours de roues dans l'Orne

La 82e édition de la course cycliste Paris-Camembert devait être disputée le 13 avril dernier, mais en raison de la pandémie de Covid-19, la course aura lieu le mardi 15 juin. Elle fera deux courtes intrusions sur les routes du département de l'Orne. La première est prévue à partir de 13 heures, longue d'une trentaine de kilomètres par le village de Crouttes, avec la montée de la rude côte de la Cavée, puis la montée du village de Camembert. Et à nouveau, les coureurs devront gravir La Cavée à Crouttes, avant de prendre la direction du Calvados. Le parcours fera une seconde incursion de seulement quelques kilomètres dans la campagne ornaise, à nouveau près de Crouttes et à quelques kilomètres de l'arrivée de la course, qui sera jugée à Livarot (Calvados).