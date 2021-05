Eure. Des jumeaux tamarins sont nés à Biotropica !

C'est une très bonne nouvelle pour l'une des espèces de singes les plus menacées au monde. Le dimanche 11 avril, le parc zoologique Biotropica, à Val-de-Reuil, a accueilli la naissance de jumeaux tamarins pinchés. Le parc a communiqué l'heureux événement mardi 25 mai. "C'est toujours délicat car c'est une espèce très fragile, précise François Huyghe, vétérinaire et directeur de Biotropica. Ce n'est pas parce que ça démarre bien que ça va réussir. Il faut bien se rendre compte que ce sont de petits animaux confiés à leurs parents, on ne procède pas avec une couveuse ou des biberons."

Plus que 2 000 dans le monde

D'autant que cette double naissance, habituelle pour cette espèce, est la première pour le couple de parents, âgés de 6 et 10 ans. "Pour le moment, tout va bien", assure François Huyghe. Le public, de retour depuis quelques jours, aura donc le plaisir de découvrir de nouveaux petits parmi les pensionnaires du parc. Jusqu'à leurs quatre mois, les petits seront portés par leurs parents, avant de prendre petit à petit leur indépendance.

Originaire d'Amérique du Sud, reconnaissable à sa perruque blanche sur la tête, le tamarin pinché compte parmi les primates les plus menacés au monde, notamment à cause de la déforestation. Selon les estimations, il ne resterait plus que 2 000 individus matures à l'état sauvage.