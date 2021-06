Orne. Tourouvre : voyage dans le temps aumusée des commerces et des marques

Ce musée qui a vu le jour en 2011 se distingue par la diversité de ses fonds et sa scénographie originale. Il fait partie des Muséales, qui comptent aussi un musée dédié à l'émigration française vers le Canada, ainsi que la maison de l'explorateur Antoine Cano.

Un fonds exceptionnel

Organisé sur trois niveaux, le musée des commerces et des marques permet de découvrir d'anciens commerces ruraux, mais témoigne aussi de l'émergence de la publicité et des marques, reflet de la naissance de la société de consommation. C'est en 2008 que la communauté de communes de Tourouvre a racheté à Pierre Marzorati, un collectionneur passionné, 40 000 objets illustrant l'évolution du commerce du milieu du XIXe aux années 60. "Plus de 5 000 objets sont mis en scène dans l'exposition permanente installée dans un ancien bâtiment agricole", explique le directeur des Muséales, Jonathan Stannic. "Nous voulons offrir au visiteur une expérience immersive et pour cela, des boutiques entières ont été reconstituées, comme l'épicerie, le salon de coiffure ou le café."

Le musée recèle des pièces exceptionnelles : une des premières caisses enregistreuses, des affiches publicitaires d'Alphonse Mucha ou encore des boîtes de conditionnement des fameux biscuits nantais LU. L'ambiance sonore contribue à ce voyage dans le temps : "Nous diffusons des chansons populaires et des publicités d'époque." Dès le 10 juillet, une exposition temporaire ayant pour thème "la femme et ses activités domestiques dans les années 50" viendra compléter le parcours. Autres temps, autres mœurs !

Pratique. Musée des commerces et des marques à Tourouvre.0 à 7 €. musealesdetourouvre.fr