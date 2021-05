Manche. Vaste coup de filet anti-drogue dans le centre du département

Au terme d'une enquête qui aura duré un an, les gendarmes de la Manche ont mené, du 15 au 21 mai, une vaste opération visant à démanteler un important trafic de stupéfiants dans le centre du département. Une dizaine de personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Des perquisitions ont été réalisées par les 65 gendarmes mobilisés. Deux groupes du GIGN, venus de Caen et de Tours, y ont participé.

7 kg de résine de cannabis ont été saisis ainsi que 4 000 euros en numéraire. L'homme suspecté d'être à la tête de ce réseau local a été placé en détention provisoire et sera jugé le vendredi 11 juin. Trois autres prévenus ont été condamnés à des peines de prison en comparution immédiate, vendredi 22 mai.