Seine-Maritime. Jugé pour avoir diffusé des images intimes de son ex-conjointe

Après trois ans de vie commune à La Feuillie, le couple se sépare mais la relation continue et se révèle chaotique. La victime porte plainte le 20 octobre dernier pour réception de dizaines de messages malveillants et diffusion d'images intimes aux membres de sa famille. Les insultes et moqueries durent depuis plusieurs mois.

Placé en garde à vue, ce gendarme de profession dit avoir été désespéré et victime lui-même de violences de sa conjointe, mais reconnaît ses fautes. Pour le ministère public, "les faits de violences sont avérés". La défense évoque une nature émotive "qui a ses faiblesses". À l'audience du jeudi 20 mai, le tribunal le reconnaît coupable et le condamne à douze mois de prison avec sursis probatoire de deux ans.