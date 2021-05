Caen. Un autel de l'église Saint-Etienne-du-Vieux découvert en Belgique 

"C'est une histoire incroyable", sourit le père Laurent Berthout, prêtre et porte parole du diocèse Bayeux-Lisieux. C'est dans le journal britannique Times que l'histoire a été dévoilée. Un autel en bois installé par le passé dans l'église Saint-Etienne-du-Vieux, à Caen, a été retrouvé dans une brasserie belge. "Il a été découvert par l'armée anglaise en juillet 1944 puis a été transporté par les soldats à Talbot House, une maison de repos pour les officiers britanniques en Belgique", continue le père. L'histoire ne s'arrête pas là. A la demande de la reine Elisabeth et du roi Philipp, l'autel est donné à des scouts. Il voyage et trouve refuge dans des théâtres, églises et termine finalement dans une vieille brasserie belge. "Le nouveau propriétaire du lieu a de nouveau confié l'autel à la Talbot House, qui a été consacré par un aumonier anglais", raconte le père Berthout. Depuis cette découverte, les services des archives de Caen, du Département et du diocèse effectuent d'importantes recherches pour retrouver des traces historiques de l'autel avant 1944 afin de l'identifier précisément.

Incroyable, mais vrai. On a retrouvé un vieil autel en bois de l'Église Saint-Étienne-le-Vieux à #Caen dans une vieille brasserie à #Alveringhem en #Belgique. De nouveau consacré, il est actuellement au musée Talbot House de #Poperinge. Quelqu'un aurait-il des précisions ? pic.twitter.com/x1PicrsCur — P.Laurent BERTHOUT (@DiocesedeBayeux) May 20, 2021