Calvados. Jusqu'à fin juin, les commerces peuvent ouvrir le dimanche

À la suite de la sollicitation de plusieurs fédérations professionnelles et entreprises, la préfecture du Calvados a décidé d'autoriser les commerces à ouvrir le dimanche jusqu'au 27 juin. Cela concerne "les commerces de détail mettant à disposition des biens et services", afin de rattraper la perte du chiffre d'affaires liée à leur fermeture. Par ailleurs, les salons de coiffure, agences immobilières, établissements se livrant au commerce et à la réparation de caravanes, les commerçants sédentaires de vente et de détails de fleurs, les boucheries ainsi que les charcuteries, ne seront plus contraintes de devoir fermer un jour par semaine. "Une consultation est en cours pour permettre la poursuite de cette mesure", précise la préfecture.