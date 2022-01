Calvados. "L'accidentalité routière reste préoccupante au mois d'avril"

Tragique bilan au volant. Depuis le début de l'année 2021 et jusqu'au 30 avril, huit personnes sont mortes sur les routes du Calvados. Un chiffre supérieur à celui de 2020, qui s'explique notamment par le confinement strict de l'année dernière, lors de la mi-mars à la mi-mai. En 2019 en revanche, six personnes de plus avaient perdu la vie sur ces routes. "L'accidentalité routière reste préoccupante dans le Calvados pour ce mois d'avril, pour lequel on déplore malheureusement deux tués : un automobiliste de 20 ans et une cycliste de 61 ans", indique la préfecture du Calvados. ,

Sur ce mois d'avril, 28 personnes ont été blessées dans 27 accidents corporels, contre 10 blessés dans 11 accidents en 2020 et 53 blessés dans 43 accidents en 2019.