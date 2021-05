L'Aigle. L'entreprise du numérique MTB111 s'implante en centre-ville et crée 55 emplois

La société MTB111 emploie 80 experts près de Paris, dans la rénovation des services informatiques des grandes entreprises comme Orange, EDF, la Banque de France, ou la Gendarmerie. Avant de fêter ses 40 ans d'existence vendredi 21 mai, elle a annoncé qu'elle allait venir se développer à L'Aigle.

Revanche de la campagne sur les villes

"Les villes moyennes ont beaucoup d'attraits, elles ont le train, la fibre et un confort de vie", explique Jean-Marc Fermey, directeur général de MTB111, Normand d'origine. "Chaque entreprise a développé ses systèmes informatiques en y ajoutant des morceaux au fil du temps", explique-t-il. "Notre job est de rationaliser tout ça." On passe sur les détails techniques, l'entreprise crée des automates qui développent des logiciels, grâce à 80 experts à Clichy (Haut-de-Seine) où ses locaux deviennent trop petits. D'où cette nécessité d'extension. La Covid-19 a accéléré la volonté sociologique de démétropolisation. "Ce que nous faisons en venant à L'Aigle, tout le monde va le faire dans 3 ans" affirme Jean-Marc Fermey. MTB111 va s'installer dans un vieux bâtiment industriel de 1000m², dans le centre-ville de L'Aigle, qu'elle va entièrement rénover pour 3 millions d'euros. 11 personnes vont être recrutées dès cette année et formées à Clichy. En 2022 en attendant la fin des travaux sur son bâtiment, MTB arrivera dans des locaux provisoires de la CDC du Pays de L'Aigle, "30 personnes seront alors recrutées localement et en 2023 il y aura 55 salariés à travailler sur notre site" confirme Jean-Marc Fermey "des chercheurs, des ingénieurs, mais aussi des gens que nous formons, on recrute sur le savoir-faire et sans critère d'âge". MTB ce sera aussi un CFA avec une vingtaine d'élèves et un espace de coworking, et l'entreprise veut s'impliquer dans la formation au codage des scolaires de l'Aigle, comme Barack Obama l'avait fait durant sa présidence pour les jeunes Américains.

Cette arrivée de MTB séduit les élus locaux, comme Jean Sellier, le président de la CDC qui se bat depuis des années pour l'attractivité de son territoire. "On avait déjà IMV, Bohin, Frénehard et Michaud, mais on n'avait encore rien dans le domaine du numérique", constate-t-il, convaincu par ce projet "en plein centre-ville".

"55 embauches, ce sont de nouvelles familles qui vont arriver. Il va falloir les loger, mettre leurs enfants à l'école", explique le maire Philippe Van-Hoorne, "et qui vont consommer dans le commerce local".

24 heures après l'annonce de ce projet, MTB111 a déjà reçu cinq CV de candidats qui voudraient faire partie de cette nouvelle aventure en pays de L'Aigle.

Le directeur général de MTB111 a détaillé son projet devant les élus. -