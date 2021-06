Orne. En plein Roland Garros, le tennis amateur redémarre

Alors que les Internationaux de France de tennis sont disputés à Roland Garros, la pratique du tennis amateur redémarre dans l'Orne, après ce troisième déconfinement. Le département compte 3 200 licenciées au sein de 39 clubs. Les jeunes ont pu reprendre, y compris en salle, depuis le 19 mai et, si les licenciés majeurs avaient pu reprendre en extérieur, leur pratique en salle n'a repris elle que le 9 juin. Les compétitions peuvent désormais être disputées, mais le calendrier touche à sa fin.

Des tournois estivaux

Cet été, beaucoup de clubs organisent des tournois et, en septembre, le tournoi CNGT (Circuit national des grands tournois) de L'Aigle doit avoir lieu. Toutefois, le principal rendez-vous dans le département, c'est le tournoi Future de Bagnoles-de-l'Orne, dont l'édition 2021 n'avait pas pu avoir lieu. "On va bientôt commencer à préparer l'édition 2022", confirme Gilles Poussin, président du comité de l'Orne de tennis. "Le calendrier international nous a maintenu le tournoi, notre date est réservée, ce sera comme lors de sa dernière édition, début 2020 : un tournoi doté de 15 000 dollars avec hébergement." La priorité reste néanmoins de permettre la pratique du tennis par les Ornais. Le comité départemental relaie les aides financières de la Fédération avec un plan de relance en soutien aux projets des clubs. Pour les écoles de tennis des moins de 12 ans, trois labellisations de "club formateur" ont été attribuées à Alençon, Bagnoles-de-l'Orne et L'Aigle.

"Cela certifie la formation des enseignants, le respect des protocoles de la Fédération", explique Gilles Poussin.

Un pronostic pour Roland Garros ? "Tout le monde pense à Nadal. Federer a perdu au premier tour du tournoi de Genève, il vient mais il est un peu juste, il se prépare à la saison sur gazon, avec Wimbledon dans son point de mire. Et il ne faut pas négliger de jeunes joueurs comme Alexander Zverev", répond Gilles Poussin.