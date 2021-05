[Vidéo] Près de Lisieux. Naissances exceptionnelles pour la réouverture du zoo de Cerza

C'est sous quelques averses que le zoo de Cerza, près de Lisieux, a rouvert ses portes mercredi 19 mai. Malgré une météo peu clémente, les sourires étaient de mise sur les visages des premiers clients. Lisa et Camille n'ont pas traîné en arrivant dès 9 h 30 à l'ouverture. "On attendait ça, j'aime bien l'ambiance des zoos, de voir les animaux et surtout les félins !"

"Comme si on ouvrait le parc pour la première fois !"

Dans ce parc de 80 hectares, rhinocéros, girafes, lions, gazelles, tapirs, etc. ont continué à côtoyer les soigneurs. Cette fois, les animaux retrouvent le public, après six mois de fermeture. "Je pense qu'ils sont contents car ils aiment voir les visiteurs", dit Thierry Jardin, le directeur du site. Ce grand moment était attendu : "C'est comme si on ouvrait le parc pour la première fois ! Il faut retrouver de nouvelles habitudes."

Comme chaque année, le zoo de Cerza innove. Une passerelle sur pilotis de 650 m de long a été installée. "Il y a une vue splendide sur les tigres de Sumatra et la plaine où sont situés les antilopes et les zèbres", une partie du parc qui était accessible uniquement à bord du Safari train.

Thierry Jardin, le directeur du zoo de Cerza, a le sourire en voyant les premiers visiteurs. -

Trois bébés guépards

Les visiteurs pourront donc prendre le temps d'admirer les animaux, y compris les petits nouveaux arrivés. Trois bébés guépards, un petit Babiroussa, ce cochon sauvage d'Indonésie, ainsi qu'un léopard du Sri Lanka sont nés pendant la fermeture.

Soyez attentifs, dans une quinzaine de jours, un bébé rhinocéros va pointer le bout de son nez.