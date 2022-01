[Vidéo] Courseulles-sur-Mer. Dans ce restaurant, des bulles géantes pour accueillir les clients !

"On a souhaité innover pour marquer le coup", explique Manon Berthaud, gérante du restaurant La Maison Bleue, à Courseulles-sur-Mer. Sur la terrasse située devant l'établissement, trois bulles géantes abritant chacune une table de six couverts ont été déployées ce mercredi 19 mai. Un concept inhabituel qui ravit les clients venus nombreux pour cette reprise. "On l'a inaugurée. C'est inédit et jamais vu ailleurs", s'exclame Brigitte, habituée du lieu. A côté d'elle, Jean-Claude, voisin du restaurant, était l'un des premiers à réserver sa table pour venir déjeuner. "C'était un moment très agréable. Nous avons profité de l'extérieur mais étions aussi coupés du vent", raconte ce client. Un décor auquel la gérante du restaurant réfléchit depuis longtemps. "Je voulais utiliser notre espace pour la réouverture. J'ai d'abord pensé à mettre des verrières et finalement l'idée de la bulle s'est imposée", continue-t-elle. Un pari gagnant puisque toutes ont été réservées rapidement. "C'est un franc succès. Elles sont complètes sur les quinze prochains jours", sourit la gérante.

Des bulles géantes installées pour la réouverture Impossible de lire le son.