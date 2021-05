Caen. Ouverture des terrasses : "on est complet jusqu'à samedi !"

C'est le grand jour ! Mercredi 19 mai marque la deuxième étape de déconfinement : les terrasses de cafés et restaurants accueillent de nouveau des clients tout comme les commerces, cinémas, théâtres et musées.

Au restaurant L'Avenue 21 situé dans le quartier du Vaugueux à Caen, les équipes sont prêtes à accueillir tous les clients :"On a une très belle clientèle d'habitué qui est présente pour cette réouverture et on est complet jusqu'à samedi soir", indique Rodolphe Dupuis, le gérant. Certes, la jauge y est pour beaucoup -50% de leur capacité d'accueil, tout comme l'ouverture des terrasses uniquement. "On refuse beaucoup, on sent vraiment que les gens ont envie de sortir. Certaines personnes m'ont dit 'qu'il vente, qu'il pleuve, on veut être là'. Il y a vraiment cette volonté de sortir et de retrouver une vie normale."

Le restaurant dispose de 20 places par service à l'abri de la pluie. Une capacité qui pourrait augmenter avec des places non-couvertes en fonction de la météo.